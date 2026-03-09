Ричмонд
Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона», получив день отдыха. «Кэпиталс» проиграли 3 матча подряд, у Александра 2 очка в 5 встречах

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин и вратарь Логан Томпсон пропустили тренировку, получив день отдыха. Об этом сообщает журналистка Сэмми Сильбер.

Источник: Спортс"

Напомним, «Кэпиталс» проиграли три матча подряд — «Бостону» (1:3), «Юте» (2:3) и «Монреалю» (2:6).

Овечкин набрал очки только в 1 из 5 последних матчей — сделал дубль против «Монреаля».

У Александра 50 (24+26) очков в 64 матчах сезона при полезности минус 1.

