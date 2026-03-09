Ричмонд
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.53
П2
5.26
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо М
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.14
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.43
П2
4.20
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
2
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
0
:
Сент-Луис
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
0
:
Детройт
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
8
:
Тампа-Бэй
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Даллас
4
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Питтсбург
5
:
Бостон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Колорадо
3
:
Миннесота
2
П1
X
П2

Кучеров набрал 2+1 в матче с «Баффало» и применил 5 силовых приемов. У него 103 очка в 58 играх в сезоне

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал дубль и результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (7:8).

На счету 32-летнего россиянина стало 103 (34+69) очка в 58 играх в текущем сезоне. Он идет на 3-м месте в гонке бомбардиров лиги.

Сегодня Кучеров (19:15, 2:50 — в большинстве, 0:13 — в меньшинстве, полезность «+1») реализовал 2 броска в створ из 5, применил 5 силовых приемов и допустил 1 потерю. Также он получил малый штраф.

