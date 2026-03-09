Кучеров набрал 2+1 в матче с «Баффало» и применил 5 силовых приемов. У него 103 очка в 58 играх в сезоне

На счету 32-летнего россиянина стало 103 (34+69) очка в 58 играх в текущем сезоне. Он идет на 3-м месте в гонке бомбардиров лиги.
Сегодня Кучеров (19:15, 2:50 — в большинстве, 0:13 — в меньшинстве, полезность «+1») реализовал 2 броска в створ из 5, применил 5 силовых приемов и допустил 1 потерю. Также он получил малый штраф.
