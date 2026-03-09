Кучеров сократил отставание в гонке бомбардиров НХЛ — 103 очка против 104 у Маккиннона и 108 у Макдэвида. У Никиты 2 матча в запасе по сравнению с лидером

На счету 32-летнего россиянина стало 103 (34+69) очков в 58 играх в текущем сезоне. Трехкратный обладатель «Арт Росс Трофи» сократил отставание в гонке бомбардиров лиги, где идет на 3-м месте.
Его опережают только пятикратный обладатель «Арт Росса» Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 108 очков в 64 играх, 35+73, сегодня — 2 ассиста в матче с «Вегасом») и Нэтан Маккиннон («Колорадо», 104 в 61, 43+61, сегодня — гол в матче с «Миннесотой»).
У обоих канадцев продолжаются результативные серии из 7 матчей.
При этом у Кучерова (4 пропуска в сезоне) и Маккиннона (1) есть 2 матча в запасе по сравнению с Макдэвидом.
