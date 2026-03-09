Ричмонд
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.53
П2
5.26
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо М
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.14
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.43
П2
4.20
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
2
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
0
:
Сент-Луис
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
0
:
Детройт
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
8
:
Тампа-Бэй
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Даллас
4
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Питтсбург
5
:
Бостон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Колорадо
3
:
Миннесота
2
П1
X
П2

Подколзин забил «Вегасу» после сольного прохода — 15-я шайба в сезоне. Форвард «Эдмонтона» обновил личный рекорд по голам

Форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (4:2).

На 43-й минуте 24-летний россиянин завладел шайбой после вбрасывания в зоне «Ойлерс» и совершил сольный проход к воротам «Голден Найтс», в итоге переиграв вратаря Эдина Хилла.

Подоспевший форвард «нефтяников» Джек Рословик не стал подправлять шайбу в ворота, проконтролировав, что она пересекла линию.

На счету Подколзина стало 29 (15+14) очков в 64 играх в сезоне при полезности «+15». Он обновил личный снайперский рекорд за одну регулярку (ранее лучшим достижением были 14 шайб в 79 играх за «Ванкувер» в дебютном сезоне-2021/22).

Сегодня Василий (15:05, «+1») реализовал единственный бросок в створ, отметился 4 силовыми приемами и 2 блоками, допустил 1 потерю.