Подколзин забил «Вегасу» после сольного прохода — 15-я шайба в сезоне. Форвард «Эдмонтона» обновил личный рекорд по голам

На 43-й минуте 24-летний россиянин завладел шайбой после вбрасывания в зоне «Ойлерс» и совершил сольный проход к воротам «Голден Найтс», в итоге переиграв вратаря Эдина Хилла.
Подоспевший форвард «нефтяников» Джек Рословик не стал подправлять шайбу в ворота, проконтролировав, что она пересекла линию.
На счету Подколзина стало 29 (15+14) очков в 64 играх в сезоне при полезности «+15». Он обновил личный снайперский рекорд за одну регулярку (ранее лучшим достижением были 14 шайб в 79 играх за «Ванкувер» в дебютном сезоне-2021/22).
Сегодня Василий (15:05, «+1») реализовал единственный бросок в створ, отметился 4 силовыми приемами и 2 блоками, допустил 1 потерю.