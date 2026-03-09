Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.53
П2
5.26
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо М
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.14
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.37
П2
4.20
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
2
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
0
:
Сент-Луис
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
0
:
Детройт
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
8
:
Тампа-Бэй
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Даллас
4
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Питтсбург
5
:
Бостон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Колорадо
3
:
Миннесота
2
П1
X
П2

Маккиннон лидирует в гонке снайперов НХЛ с 43 шайбами в сезоне. Кофилд с 37 голами — 2-й, Капризов с 36 — 3-й, Кучеров с 34 делит 6-е место с Драйзайтлем и еще 4 игроками

Форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (3:2 Б) и продолжает лидировать в гонке снайперов лиги.

Источник: Спортс"

На счету 30-летнего канадца 43 шайбы в 61 игре. На втором месте идет форвард «Монреаля» Коул Кофилд (37 в 62), на третьем — форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов (36 в 64, сегодня — гол в матче с «Эвеланш»).

Четвертое место делят Мэттью Болди («Миннесота», 35 в 60) и Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 35 в 64).

Шестое место делит группа из 6 игроков — Никита Кучеров («Тампа», 34 в 58, сегодня — дубль в ворота «Баффало»), действующий обладатель «Морис Ришар Трофи» Леон Драйзайтль (34 в 61 и 5 шайб в 5 последних играх, сегодня — гол в ворота «Вегаса»), Морган Гики («Бостон», 34 в 62), Джейсон Робертсон («Даллас», 34 в 63), Уайтт Джонстон («Даллас», 34 в 63) и Тейдж Томпсон («Баффало», 34 в 64).

Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.
