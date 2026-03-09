Ричмонд
Быков об Овечкине и рекорде Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф: «Александр стремится к этому, и он этого добьется. В этом сезоне или следующем — не так важно»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил шансы Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф.

Источник: Sports

У 40-летнего капитана «Вашингтона» на счету 998 шайб, у Гретцки — 1016. Текущий сезон — последний для Овечкина по действующему контракту.

"Сможет или нет — это гадание на кофейной гуще. Наши хотелки не могут повлиять на итог. Все будет зависеть от того, как сложатся игры, как будут выступать партнеры и вся команда в целом.

Главное, что Александр стремится к этому, и он этого добьется. А в этом или следующем сезоне — не так важно", — сказал Быков.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ Овечкин набрал 50 (24+26) очков в 64 матчах.

Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона», получив день отдыха. «Кэпиталс» проиграли 3 матча подряд, у Александра 2 очка в 5 встречах.

