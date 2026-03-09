Дмитрий Губерниев: «Овечкин способен играть в НХЛ еще несколько лет. Рекорд Гретцки не должен быть самоцелью — нужно приносить пользу в борьбе за Кубок Стэнли»

40-летний капитан «Вашингтона» проводит последний год по действующему контракту. На его счету 50 (24+26) очков в 64 матчах текущего регулярного чемпионата.
«Может, он останется в “Вашингтоне” или уедет в другой город. Овечкин не пропадет. Он способен еще несколько лет играть в НХЛ.
Рекорд Гретцки не должен быть самоцелью, нужно чувствовать в себе силы и приносить пользу команде в борьбе за Кубок Стэнли. Но я в Саше уверен, за него не стоит переживать", — сказал Губерниев.
Напомним, на счету Овечкина 998 шайб в НХЛ с учетом плей-офф, у Гретцки — 1016.
