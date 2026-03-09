Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Динамо М
0
:
Динамо Мн
1
Все коэффициенты
П1
4.40
X
5.10
П2
1.65
Хоккей. КХЛ
1-й период
Локомотив
1
:
Северсталь
0
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.30
П2
7.80
Хоккей. НХЛ
10.03
Вашингтон
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.50
П2
3.63
Хоккей. НХЛ
10.03
Филадельфия
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.20
П2
2.99
Хоккей. НХЛ
10.03
Коламбус
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.10
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
10.03
Чикаго
:
Юта
Все коэффициенты
П1
3.77
X
4.50
П2
1.80
Хоккей. НХЛ
10.03
Ванкувер
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
3.98
X
4.61
П2
1.73
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Авангард
1
:
Сибирь
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
2
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
0
:
Сент-Луис
4
П1
X
П2

Дмитрий Губерниев: «Овечкин способен играть в НХЛ еще несколько лет. Рекорд Гретцки не должен быть самоцелью — нужно приносить пользу в борьбе за Кубок Стэнли»

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Александр Овечкин может играть в НХЛ еще несколько сезонов.

40-летний капитан «Вашингтона» проводит последний год по действующему контракту. На его счету 50 (24+26) очков в 64 матчах текущего регулярного чемпионата.

«Может, он останется в “Вашингтоне” или уедет в другой город. Овечкин не пропадет. Он способен еще несколько лет играть в НХЛ.

Рекорд Гретцки не должен быть самоцелью, нужно чувствовать в себе силы и приносить пользу команде в борьбе за Кубок Стэнли. Но я в Саше уверен, за него не стоит переживать", — сказал Губерниев.

Напомним, на счету Овечкина 998 шайб в НХЛ с учетом плей-офф, у Гретцки — 1016.

Быков об Овечкине и рекорде Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф: «Александр стремится к этому, и он этого добьется. В этом сезоне или следующем — не так важно».

