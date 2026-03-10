Ричмонд
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.10
П2
3.11
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
3.03
X
4.10
П2
2.20
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.51
П2
7.20
Хоккей. НХЛ
11.03
Баффало
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.60
П2
3.75
Хоккей. НХЛ
11.03
Бостон
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.09
X
4.30
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
11.03
Каролина
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.50
П2
3.98
Хоккей. НХЛ
11.03
Монреаль
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
1.94
X
4.40
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
11.03
Рейнджерс
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.26
X
4.20
П2
2.72
Хоккей. НХЛ
11.03
Тампа-Бэй
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.60
П2
4.20
Хоккей. НХЛ
11.03
Флорида
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.15
П2
2.77
Хоккей. НХЛ
11.03
Сент-Луис
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.10
П2
2.35
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
0
:
Барыс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
0
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Чикаго
3
:
Юта
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
7
:
Калгари
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
2
:
Рейнджерс
6
П1
X
П2

Фетисов об Олимпиаде-2030: «Овечкину будет 44 года — непростой возраст. Будем надеяться. Он один из величайших хоккеистов, мог выиграть ОИ, но политики не дали, это удручает»

Двукратный олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов выразил надежду, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сможет выступить на Олимпиаде-2030.

Источник: Спортс"

Текущий сезон НХЛ — последний для 40-летнего капитана «Вашингтона» по действующему контракту.

"Саше будет уже 44 года — непростой возраст. Хочется пожелать ему, чтобы он сумел быть в хорошей спортивной форме в этом возрасте, и будем надеяться (увидеть его на Олимпиаде-2030). Все будет зависеть от него: насколько он готов, насколько у него есть желание.

Здоровье — серьезный фактор, и он неслучайно об этом говорит. Он один из величайших хоккеистов. Мог иметь шанс выиграть Олимпиаду, как его мама, но политики не дали ему эту возможность. Тут можно только сожалеть и возмущаться. Меня это удручает больше всего", — сказал Фетисов.

Овечкин о том, что повлияет на завершение карьеры: «Как будет чувствовать себя мое тело. Хоккей сейчас такой быстрый. Мне 40, и трудно угнаться за молодыми».

