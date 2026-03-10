Фетисов об Олимпиаде-2030: «Овечкину будет 44 года — непростой возраст. Будем надеяться. Он один из величайших хоккеистов, мог выиграть ОИ, но политики не дали, это удручает»

Здоровье — серьезный фактор, и он неслучайно об этом говорит. Он один из величайших хоккеистов. Мог иметь шанс выиграть Олимпиаду, как его мама, но политики не дали ему эту возможность. Тут можно только сожалеть и возмущаться. Меня это удручает больше всего", — сказал Фетисов.