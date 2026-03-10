Дэйли об Овечкине: «Хотим, чтобы Алекс играл в НХЛ столько, сколько он сам захочет»

— Овечкин сегодня дал комментарий о возможном завершении карьеры, но до конца не прояснил свои планы на следующий сезон. Но хотели бы вы увидеть его в составе хотя бы еще один сезон, учитывая его нынешний уровень игры? Было бы это хорошо для НХЛ и хоккея в целом?