Дэйли об Овечкине: «Хотим, чтобы Алекс играл в НХЛ столько, сколько он сам захочет»

Текущий сезон НХЛ — последний для 40-летнего капитана «Вашингтона» по действующему контракту.
Овечкин ранее рассказал о том, что повлияет на завершение карьеры: «Как будет чувствовать себя мое тело. Хоккей сейчас такой быстрый. Мне 40, и трудно угнаться за молодыми».
— Овечкин сегодня дал комментарий о возможном завершении карьеры, но до конца не прояснил свои планы на следующий сезон. Но хотели бы вы увидеть его в составе хотя бы еще один сезон, учитывая его нынешний уровень игры? Было бы это хорошо для НХЛ и хоккея в целом?
— Мы хотим, чтобы Алекс играл в НХЛ столько, сколько он сам захочет, — сказал Дэйли.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше