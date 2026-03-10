Ричмонд
Хоккей. НХЛ
11.03
Баффало
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.60
П2
3.75
Хоккей. НХЛ
11.03
Бостон
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.30
П2
3.07
Хоккей. НХЛ
11.03
Каролина
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.76
X
4.50
П2
3.86
Хоккей. НХЛ
11.03
Монреаль
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.41
П2
3.28
Хоккей. НХЛ
11.03
Рейнджерс
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.26
X
4.20
П2
2.72
Хоккей. НХЛ
11.03
Тампа-Бэй
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.80
П2
4.28
Хоккей. НХЛ
11.03
Флорида
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.76
Хоккей. НХЛ
11.03
Сент-Луис
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.66
X
4.10
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
11.03
Даллас
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.20
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
11.03
Миннесота
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.30
П2
3.07
Хоккей. НХЛ
11.03
Виннипег
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.30
П2
2.77
Хоккей. НХЛ
11.03
Колорадо
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.60
П2
3.32
Хоккей. НХЛ
11.03
Сиэтл
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.20
П2
2.53
Хоккей. КХЛ
не начался
Ак Барс
:
Спартак
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Нефтехимик
:
Трактор
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
ЦСКА
:
Сочи
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
0
:
Барыс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
0
:
Оттава
2
П1
X
П2

Дэйли об Овечкине: «Хотим, чтобы Алекс играл в НХЛ столько, сколько он сам захочет»

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли отреагировал на слова капитана «Вашингтона» Александра Овечкина о возможном завершении карьеры.

Источник: Спортс"

Текущий сезон НХЛ — последний для 40-летнего капитана «Вашингтона» по действующему контракту.

Овечкин ранее рассказал о том, что повлияет на завершение карьеры: «Как будет чувствовать себя мое тело. Хоккей сейчас такой быстрый. Мне 40, и трудно угнаться за молодыми».

— Овечкин сегодня дал комментарий о возможном завершении карьеры, но до конца не прояснил свои планы на следующий сезон. Но хотели бы вы увидеть его в составе хотя бы еще один сезон, учитывая его нынешний уровень игры? Было бы это хорошо для НХЛ и хоккея в целом?

— Мы хотим, чтобы Алекс играл в НХЛ столько, сколько он сам захочет, — сказал Дэйли.

