Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Колорадо
3
:
Эдмонтон
4
Все коэффициенты
П1
29.00
X
3.82
П2
1.45
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сиэтл
2
:
Нэшвилл
3
Все коэффициенты
П1
35.00
X
4.70
П2
1.20
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.56
П2
4.33
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.15
П2
2.33
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
3.30
X
4.27
П2
1.97
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
3.85
X
4.47
П2
1.80
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.37
П2
5.70
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.21
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
1
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
2
:
Вегас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
5
:
Юта
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сент-Луис
3
:
Айлендерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
6
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Бостон
2
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Каролина
5
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
3
:
Торонто
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
4
:
Калгари
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
2
:
Коламбус
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
4
:
Детройт
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Сочи
:
ЦСКА
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
4
:
Спартак
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
2
:
Сочи
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Нефтехимик
2
:
Трактор
1
П1
X
П2

Капризов набрал 1+1 в матче с «Ютой». У форварда «Миннесоты» 78 очков за 65 игр в этом сезоне

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (5:0).

Источник: Спортс"

28-летний россиянин провел на льду 20:45, нанес три броска в створ, сделал три силовых приема, допустил две потери и совершил один перехват, закончив встречу с полезностью «плюс 2».

В текущем сезоне на счету Капризова стало 78 (37+41) очков в 65 матчах при полезности «плюс 10».

