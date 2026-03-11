Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.56
П2
4.33
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.15
П2
2.33
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
3.30
X
4.27
П2
1.97
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
3.85
X
4.47
П2
1.80
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.37
П2
5.70
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.21
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
3
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
2
:
Нэшвилл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
1
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
2
:
Вегас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
5
:
Юта
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сент-Луис
3
:
Айлендерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
6
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Бостон
2
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Каролина
5
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
3
:
Торонто
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
4
:
Калгари
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
2
:
Коламбус
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
4
:
Детройт
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Сочи
:
ЦСКА
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
4
:
Спартак
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
2
:
Сочи
1
П1
X
П2

Плющев о симуляциях в КХЛ: «Судейство — слабое звено. Хоккеисты чувствуют, что могут воздействовать на арбитров. Денежный штраф будет потом, а гол в большинстве никто не отменит»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал участившиеся штрафы игроков за симуляцию в FONBET чемпионате КХЛ.

Источник: Спортс"

Экспертно-судейская комиссия лиги наказывает хоккеистов за нырок денежным штрафом в размере 50 тысяч рублей.

— Где тонко, там и рвется! Туда и направляют свои хитрости игроки, тренеры. Судейство — слабое звено. Хоккеисты чувствуют, что могут воздействовать на арбитров. Вот теперь и пошли штрафы за симуляции.

Игроки пытаются спровоцировать судью на необъективный штраф соперника. Штраф будет потом, но в момент игры команда получает большинство, поэтому раз это работает, то этим и пользуются. Если команда гол в большинстве забьет, потом шайбу же никто не отменит.

— Стоит ли увеличить денежные штрафы?

— Чтобы четко разобраться, была ли симуляция или нет, очень сложно. Должен быть судья достаточно высокой квалификации. Знаю, что человек, получая подножку, пытается избежать травмы на автомате, и где-то его падение может выглядеть странным.

Даже у меня такое было, когда судья два одинаковых эпизода трактовал по-разному. Мне они говорили, что у нас игрок красиво упал. Но это инстинкт самосохранения, чтобы не получить урон. Но у нас судьи живут по другим правилам, — сказал Плющев.

Плющев о Ротенберге во главе сборной: «Я не фантаст-писатель, не обсуждаю то, чего нет в природе. Вопрос о возвращении не решен. С чего вы взяли, что Ларионов говорил с Тардифом?».