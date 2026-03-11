Владимир Крикунов: «Овечкин физически-то еще мог бы играть, но он уже наигрался, мне кажется. Он очень долго в хоккее, сложно поддерживать форму на протяжении стольких лет»

Текущий сезон НХЛ — последний для 40-летнего капитана «Вашингтона» по действующему контракту.
Овечкин ранее рассказал о том, что повлияет на завершение карьеры: «Как будет чувствовать себя мое тело. Хоккей сейчас такой быстрый. Мне 40, и трудно угнаться за молодыми».
"Он физически-то еще мог бы играть, но, мне кажется, он уже наигрался. Он очень долго в хоккее, в профессиональном хоккее.
Возможно, он уже устал, потому что это сложно — поддерживать форму на протяжении стольких лет", — сказал Крикунов.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше