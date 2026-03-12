Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Барыс
П1
2.25
X
4.20
П2
2.77
Хоккей. НХЛ
не начался
Оттава
:
Монреаль
Хоккей. НХЛ
не начался
Филадельфия
:
Вашингтон
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
1
:
ЦСКА
2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
4
:
Шанхай Дрэгонс
2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
4
:
Динамо Мн
3
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
1
:
Северсталь
3
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Локомотив
1
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Салават Юлаев
1
:
Металлург Мг
2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
4
:
Торпедо
1
Ги Буше о 4:1 с «Торпедо»: «Понравился 1-й период, великолепно действовали и в атаке, и в обороне, счет мог быть 5:1 после этого отрезка. У Фьоре могло быть и 6 очков сегодня, у Окулова&n

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о победе в матче с «Торпедо» (4:1).

Источник: Спортс"

"Понравился первый период в нашем исполнении, великолепно действовали и в атаке, и в обороне, счет мог быть 5:1 после этого отрезка. Но не реализовали убойные моменты, у Фьоре могло быть и шесть очков сегодня, у Окулова — около 10, в целом их звено создало много хорошего.

Второй период мне не понравился, особенно первые 10 минут, мы отошли от своей игры, а соперник вышел заряженным. У нас были потери, соперник почувствовал жизнь, это придало ему сил.

Но третий период в нашем исполнении был уже намного лучше, переломили ситуацию", — сказал Буше.

Форвард «Авангарда» Фьоре сделал хет-трик в матче с «Торпедо».

«Авангард» обновил клубные рекорды по голам и победам за одну регулярку. Команда выиграла 44 матча и забросила 213 шайб.