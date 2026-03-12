Ги Буше о 4:1 с «Торпедо»: «Понравился 1-й период, великолепно действовали и в атаке, и в обороне, счет мог быть 5:1 после этого отрезка. У Фьоре могло быть и 6 очков сегодня, у Окулова&n

"Понравился первый период в нашем исполнении, великолепно действовали и в атаке, и в обороне, счет мог быть 5:1 после этого отрезка. Но не реализовали убойные моменты, у Фьоре могло быть и шесть очков сегодня, у Окулова — около 10, в целом их звено создало много хорошего.
Второй период мне не понравился, особенно первые 10 минут, мы отошли от своей игры, а соперник вышел заряженным. У нас были потери, соперник почувствовал жизнь, это придало ему сил.
Но третий период в нашем исполнении был уже намного лучше, переломили ситуацию", — сказал Буше.
Форвард «Авангарда» Фьоре сделал хет-трик в матче с «Торпедо».
«Авангард» обновил клубные рекорды по голам и победам за одну регулярку. Команда выиграла 44 матча и забросила 213 шайб.