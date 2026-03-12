Ричмонд
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.77
Хоккей. НХЛ
не начался
Оттава
:
Монреаль
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Филадельфия
:
Вашингтон
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
1
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
4
:
Шанхай Дрэгонс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
4
:
Динамо Мн
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
1
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Салават Юлаев
1
:
Металлург Мг
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
4
:
Торпедо
1
П1
X
П2

Ожиганов после 4:2 с «Шанхаем»: «Какой-то дурной безбашенный хоккей получился. Хорошо, что мы выигрываем, достаем из себя силы. Можем за топ-4 побороться, зацепиться за домашнюю площадку»

Защитник московского «Динамо» Игорь Ожиганов высказался о победе в игре с «Шанхаем» (4:2).

Источник: Спортс"

"Из игры в игру есть моменты, которые стоит улучшать, чтобы себе проблем не создавать. Хорошо, что мы выигрываем, достаем из себя силы. Это позитивный момент. А так есть, что исправлять.

Сегодня какой-то дурной безбашенный хоккей получился. Моментов было достаточно, что у них, что у нас. Нам есть, что терять.

Мы можем за топ-4 побороться и хотим подняться по таблице, зацепиться за домашнюю площадку. Вроде у нас шансы еще есть. А «Шанхай» уже доигрывает регулярку", — сказал Ожиганов.

«Динамо» набрало 77 очков в 64 играх и идет на 7-м месте в таблице Запада.