Ожиганов после 4:2 с «Шанхаем»: «Какой-то дурной безбашенный хоккей получился. Хорошо, что мы выигрываем, достаем из себя силы. Можем за топ-4 побороться, зацепиться за домашнюю площадку»

"Из игры в игру есть моменты, которые стоит улучшать, чтобы себе проблем не создавать. Хорошо, что мы выигрываем, достаем из себя силы. Это позитивный момент. А так есть, что исправлять.
Сегодня какой-то дурной безбашенный хоккей получился. Моментов было достаточно, что у них, что у нас. Нам есть, что терять.
Мы можем за топ-4 побороться и хотим подняться по таблице, зацепиться за домашнюю площадку. Вроде у нас шансы еще есть. А «Шанхай» уже доигрывает регулярку", — сказал Ожиганов.
«Динамо» набрало 77 очков в 64 играх и идет на 7-м месте в таблице Запада.