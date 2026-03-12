Демидов набрал 1+1 в матче с «Оттавой», забив победный гол и став 3-й звездой. У него 51 очко в 64 играх сезона

На 53-й минуте россиянин забил победный гол.
Всего в 64 матчах сезона на его счету 51 (14+37) очко.
Сегодня за 12:50 (1:26 — в большинстве) у Демидова 3 броска в створ ворот, 2 минуты штрафа, полезность — «0».
Форвард «Монреаля» Иван Демидов набрал 2 (1+1) очка в матче НХЛ с «Оттавой» (3:2) и был признан третьей звездой.
