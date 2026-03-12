Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.77
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
2
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
4
:
Вашингтон
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
1
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
4
:
Шанхай Дрэгонс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
4
:
Динамо Мн
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
1
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Салават Юлаев
1
:
Металлург Мг
2
П1
X
П2

Демидов набрал 1+1 в матче с «Оттавой», забив победный гол и став 3-й звездой. У него 51 очко в 64 играх сезона

Форвард «Монреаля» Иван Демидов набрал 2 (1+1) очка в матче НХЛ с «Оттавой» (3:2) и был признан третьей звездой.

На 53-й минуте россиянин забил победный гол.

Всего в 64 матчах сезона на его счету 51 (14+37) очко.

Сегодня за 12:50 (1:26 — в большинстве) у Демидова 3 броска в створ ворот, 2 минуты штрафа, полезность — «0».