Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
13.03
Баффало
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.60
П2
3.76
Хоккей. НХЛ
13.03
Бостон
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.96
X
4.42
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
13.03
Каролина
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.73
П2
4.84
Хоккей. НХЛ
13.03
Нью-Джерси
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.40
П2
3.49
Хоккей. НХЛ
13.03
Тампа-Бэй
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.43
П2
3.81
Хоккей. НХЛ
13.03
Торонто
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.30
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
13.03
Флорида
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.46
X
4.30
П2
2.47
Хоккей. НХЛ
13.03
Виннипег
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.30
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
13.03
Даллас
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.30
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
13.03
Миннесота
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.64
П2
4.30
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Барыс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
2
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
4
:
Вашингтон
1
П1
X
П2

Роднина об Овечкине: «Еще может стать олимпийским чемпионом в 2030-м. Про рекорд Гретцки тоже говорили, что это невозможно. Великие спортсмены расширяют границы возможного»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина считает, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин еще может стать олимпийским чемпионом.

Источник: Спортс"

"У Овечкина выдающаяся карьера и без олимпийского золота. К тому же, он ведь не планирует заканчивать с хоккеем, время еще есть. Про рекорд Гретцки тоже говорили, что это невозможно.

Так что, Овечкин еще может стать олимпийским чемпионом в 2030 году. Великие спортсмены расширяют границы возможного. На то они и великие", — заявила Роднина.

