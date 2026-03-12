Дмитрий Губерниев: «Величие Овечкина понятно, это символ. А если брать игровые кондиции, Кучеров — наша главная звезда. Один из лучших крайних нападающих всех времен, он редкий умница»

"Никита Кучеров — главная российская звезда в НХЛ. Он доказывает это своей стабильностью, своим редким умом. Ларионова мы называли Профессором, потому что он блестящий распасовщик, и забить мог. Кучеров такой же, он редкий умница. У Никиты шахматный склад ума, он гроссмейстер на льду. Его умение все рассчитать и разгадать замыслы соперника дорого стоит.
Величие Овечкина понятно, это символ. А если брать игровые кондиции и стабильность последних лет, Кучеров сейчас — наша главная звезда. По таланту он один из лучших крайних нападающих мира всех времен и народов", — сказал Губерниев.
