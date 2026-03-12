Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
13.03
Баффало
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.60
П2
3.76
Хоккей. НХЛ
13.03
Бостон
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.96
X
4.42
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
13.03
Каролина
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.73
П2
4.84
Хоккей. НХЛ
13.03
Нью-Джерси
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.40
П2
3.49
Хоккей. НХЛ
13.03
Тампа-Бэй
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.43
П2
3.81
Хоккей. НХЛ
13.03
Торонто
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.30
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
13.03
Флорида
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.46
X
4.30
П2
2.47
Хоккей. НХЛ
13.03
Виннипег
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.30
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
13.03
Даллас
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.30
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
13.03
Миннесота
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.64
П2
4.30
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Барыс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
2
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
4
:
Вашингтон
1
П1
X
П2

Дмитрий Губерниев: «Величие Овечкина понятно, это символ. А если брать игровые кондиции, Кучеров — наша главная звезда. Один из лучших крайних нападающих всех времен, он редкий умница»

Комментатор Дмитрий Губерниев считает форварда «Тампы» Никиту Кучерова главной российской звездой в НХЛ.

Источник: Спортс"

"Никита Кучеров — главная российская звезда в НХЛ. Он доказывает это своей стабильностью, своим редким умом. Ларионова мы называли Профессором, потому что он блестящий распасовщик, и забить мог. Кучеров такой же, он редкий умница. У Никиты шахматный склад ума, он гроссмейстер на льду. Его умение все рассчитать и разгадать замыслы соперника дорого стоит.

Величие Овечкина понятно, это символ. А если брать игровые кондиции и стабильность последних лет, Кучеров сейчас — наша главная звезда. По таланту он один из лучших крайних нападающих мира всех времен и народов", — сказал Губерниев.

