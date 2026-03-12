Ричмонд
Андрей Николишин: «Некорректно говорить, что у сборной России нет центров. А кто у Канады сильный центр? В чем разница между Малкиным и Маккинноном или Макдэвидом при игре в обороне? Они не игра

Чемпион мира Андрей Николишин высказался о том, что позиция центрального нападающего считается самой слабой в сборной России.

Источник: Спортс"

"Сравнение центров — такая банальщина! А кто у Канады сильный центр? Когда все так говорят, ощущение, что люди хоккей не смотрят.

Ну хорошо, Макдэвид, Маккиннон, Кросби, но посмотрите, как они играют в обороне! А если они атакующие центры, то в чем разница между Малкиным и Маккинноном или Макдэвидом при игре в обороне? Ни тот, ни другой не играют там. Поэтому говорить, что они сильные центры и выигрывают 80% вбрасываний — нет.

Сейчас само понятие центрального нападающего в современном хоккее нивелировалось, потому что сейчас играют впятером и впереди, и сзади. Сейчас нет как такого центра, как было раньше, когда он был связующим звеном между защитой и нападением, который должен был здорово отрабатывать.

Хоккей уже другой, поэтому, на мой взгляд, некорректно говорить, что у сборной России нет центров", — сказал Николишин.