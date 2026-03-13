Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04:00
Юта
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.50
П2
4.09
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
3.20
X
4.40
П2
2.01
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.40
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.84
X
4.60
П2
1.76
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.26
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Вашингтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Бостон
:
Сан-Хосе
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Сент-Луис
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нью-Джерси
:
Калгари
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Тампа-Бэй
:
Детройт
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Торонто
:
Анахайм
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Коламбус
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Виннипег
:
Рейнджерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Даллас
:
Эдмонтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Миннесота
:
Филадельфия
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Барыс
2
П1
X
П2

Бобровский — 2-й в рейтинге игроков, которые могут стать свободными агентами, Овечкин — 3-й, Малкин — 8-й, Михеев — 28-й, Тарасенко — 30-й, Так — 1-й (Daily Faceoff)

Сергей Бобровский вошел в топ-3 игроков, которые могут стать свободными агентами.

Источник: Спортс"

Журналист Daily Faceoff Мэтт Ларкин составил список лучших игроков НХЛ, которые могут выйти на рынок неограниченно свободных агентов 1 июля 2026 года.

Топ-50 возглавил нападающий «Баффало» Алекс Так.

Топ-20 выглядит следующим образом:

1. Алекс Так («Баффало»);

2. Сергей Бобровский («Флорида»);

3. Александр Овечкин («Вашингтон»);

4. Даррен Рэддиш («Тампа»);

5. Расмус Андерссон («Вегас»);

6. Джон Карлсон («Анахайм»);

7. Бун Дженнер («Коламбус»);

8. Евгений Малкин («Питтсбург»);

9. Чарли Койл («Коламбус»);

10. Марио Ферраро («Сан-Хосе»);

11. Джейк Труба («Анахайм»);

12. Бобби Макмэнн («Сиэтл»);

13. Коннор Мерфи («Эдмонтон»);

14. Логан Стэнли («Баффало»);

15. Андерс Ли («Айлендерс»);

16. Патрик Кэйн («Детройт»);

17. Мэйсон Марчмент («Сиэтл»);

18. Клод Жиру («Оттава»);

19. Матс Зукарелло («Миннесота»);

20. Энтони Манта («Питтсбург»);

…28. Илья Михеев («Чикаго»);

…30. Владимир Тарасенко («Миннесота»).

