Бобровский — 2-й в рейтинге игроков, которые могут стать свободными агентами, Овечкин — 3-й, Малкин — 8-й, Михеев — 28-й, Тарасенко — 30-й, Так — 1-й (Daily Faceoff)

Журналист Daily Faceoff Мэтт Ларкин составил список лучших игроков НХЛ, которые могут выйти на рынок неограниченно свободных агентов 1 июля 2026 года.
Топ-50 возглавил нападающий «Баффало» Алекс Так.
Топ-20 выглядит следующим образом:
1. Алекс Так («Баффало»);
2. Сергей Бобровский («Флорида»);
3. Александр Овечкин («Вашингтон»);
4. Даррен Рэддиш («Тампа»);
5. Расмус Андерссон («Вегас»);
6. Джон Карлсон («Анахайм»);
7. Бун Дженнер («Коламбус»);
8. Евгений Малкин («Питтсбург»);
9. Чарли Койл («Коламбус»);
10. Марио Ферраро («Сан-Хосе»);
11. Джейк Труба («Анахайм»);
12. Бобби Макмэнн («Сиэтл»);
13. Коннор Мерфи («Эдмонтон»);
14. Логан Стэнли («Баффало»);
15. Андерс Ли («Айлендерс»);
16. Патрик Кэйн («Детройт»);
17. Мэйсон Марчмент («Сиэтл»);
18. Клод Жиру («Оттава»);
19. Матс Зукарелло («Миннесота»);
20. Энтони Манта («Питтсбург»);
…28. Илья Михеев («Чикаго»);
…30. Владимир Тарасенко («Миннесота»).