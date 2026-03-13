Губерниев о возможном обращении ФХР в CAS: «Надо делать максимум для возвращения российского хоккея, и Третьяк это делает. Без труда не выловишь и рыбку без труда»

Ранее министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что Минспорта и ФХР готовят иск в CAS о допуске российских хоккеистов.
— Правильно, пусть обращаются. Надо делать максимум для возвращения российского хоккея, и Третьяк это делает.
— Вы видите какие-то подвижки в плане возвращения нашей хоккейной сборной?
— На данный момент в хоккее я подвижек особо не вижу. То же самое применительно к биатлону. Но это не значит, что мы должны ни черта не делать. Под лежачий камень вода не течет.
Бороться и искать, найти и не сдаваться. Делай, что должно, и будь что будет. Терпение и труд все перетрут. Без труда не выловишь и рыбку без труда, — сказал Губерниев.