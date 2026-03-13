Артем Батрак: «СКА — куражная команда в какой-то степени. Для них важнее всего не проигрывать самим себе — это основная проблема. Состав у команды хороший»

СКА в какой-то степени — куражная команда, которая может сделать себе преимущество в том числе благодаря эмоциональной заряженности и делает его во многих последних матчах. Другое дело, что вот потом, после того как это преимущество уже к армейцам пришло, — что делать дальше? Да, не всегда получается все идеально. Мы это видели, например, в матче с минским «Динамо».