Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04:00
Юта
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.50
П2
4.09
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
3.16
X
4.40
П2
2.01
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.40
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.84
X
4.60
П2
1.76
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.26
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Вашингтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Бостон
:
Сан-Хосе
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Сент-Луис
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нью-Джерси
:
Калгари
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Тампа-Бэй
:
Детройт
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Торонто
:
Анахайм
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Коламбус
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Виннипег
:
Рейнджерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Даллас
:
Эдмонтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Миннесота
:
Филадельфия
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Барыс
2
П1
X
П2

Артем Батрак: «СКА — куражная команда в какой-то степени. Для них важнее всего не проигрывать самим себе — это основная проблема. Состав у команды хороший»

Комментатор Артем Батрак оценил выступление СКА.

Источник: Спортс"

На данный момент команда тренера Игоря Ларионова идет 6-й на Западе с 77 очками в 64 матчах.

"Армейцы из Санкт-Петербурга выиграли четыре матча кряду. Вот сейчас, в концовке чемпионата, СКА должен понять, как он будет действовать в плей-офф, за счет чего побеждать.

Я прекрасно понимаю, как команда добивается результата в последних матчах. В первую очередь СКА играет аккуратно, в зависимости от того, что делает соперник. Где-то команда стала чуть прямолинейнее относительно старта сезона.

У СКА крутые вратари, причем все они играют практически идеально в тех случаях, когда им доверяют — что Артемий Плешков, что Сергей Иванов. Оба выходят и тащат свою команду, посмотрите на их процент отраженных бросков!

СКА в какой-то степени — куражная команда, которая может сделать себе преимущество в том числе благодаря эмоциональной заряженности и делает его во многих последних матчах. Другое дело, что вот потом, после того как это преимущество уже к армейцам пришло, — что делать дальше? Да, не всегда получается все идеально. Мы это видели, например, в матче с минским «Динамо».

Линии обороны СКА не хватает стабильности, но все равно у команды очень хороший состав. Добавьте сюда то, как играют Матвей Поляков, Матвей Короткий и Никита Дишковский в последних матчах.

Вот вам и глубина, которая образовалась за счет хоккеистов, которые, считайте, только зашли в Континентальную хоккейную лигу. Для СКА важнее всего не проигрывать самим себе — это для армейцев основная проблема, с которой они сейчас борются вполне успешно", — написал Батрак.