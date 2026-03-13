Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Барыс
П1
2.25
X
4.15
П2
2.90
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Металлург Мг
П1
3.80
X
4.22
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Шанхай Дрэгонс
П1
1.32
X
6.16
П2
8.50
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Динамо М
П1
2.85
X
4.13
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Торпедо
П1
2.10
X
4.22
П2
3.00
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Локомотив
П1
5.00
X
5.07
П2
1.55
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Сочи
П1
1.32
X
6.28
П2
8.00
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Северсталь
П1
2.21
X
4.30
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Амур
П1
1.65
X
4.64
П2
4.70
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Ванкувер
4
:
Нэшвилл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
6
:
Питтсбург
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
1
:
Колорадо
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
2
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Рейнджерс
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
7
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Миннесота
2
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
1
:
Вашингтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
2
:
Сан-Хосе
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
1
:
Сент-Луис
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
4
:
Калгари
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Детройт
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
6
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
2
:
Коламбус
1
П1
X
П2

«Торонто» завершил серию из 8 поражений подряд, обыграв «Анахайм» (6:4). Мэттьюс забил впервые за 13 игр и получил травму — Гудас ударил его коленом

«Торонто» обыграл «Анахайм» (6:4) в регулярном чемпионате НХЛ.

Источник: Спортс"

Победа стала для «Лифс» первой после олимпийской паузы. Канадский клуб завершил серию из 8 поражений подряд.

Команда под руководством Крэйга Беруби идет на 14-м месте в Восточной конференции с 67 очками в 66 играх. Отставание от зоны плей-офф — 11 баллов.

Капитан «Торонто» Остон Мэттьюс сегодня забросил 27-ю шайбу в сезоне (в 60-й игре). Он прервал свою безголевую серию из 12 матчей (вторую по продолжительности в карьере). При этом он не смог доиграть матч до конца из-за травмы нижней части тела.

Во втором периоде американец покинул лед после удара коленом в исполнении защитника «Дакс» Радко Гудаса, с трудом опираясь на левую ногу. Чех получил удаление до конца игры.