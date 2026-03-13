«Торонто» завершил серию из 8 поражений подряд, обыграв «Анахайм» (6:4). Мэттьюс забил впервые за 13 игр и получил травму — Гудас ударил его коленом

Победа стала для «Лифс» первой после олимпийской паузы. Канадский клуб завершил серию из 8 поражений подряд.
Команда под руководством Крэйга Беруби идет на 14-м месте в Восточной конференции с 67 очками в 66 играх. Отставание от зоны плей-офф — 11 баллов.
Капитан «Торонто» Остон Мэттьюс сегодня забросил 27-ю шайбу в сезоне (в 60-й игре). Он прервал свою безголевую серию из 12 матчей (вторую по продолжительности в карьере). При этом он не смог доиграть матч до конца из-за травмы нижней части тела.
Во втором периоде американец покинул лед после удара коленом в исполнении защитника «Дакс» Радко Гудаса, с трудом опираясь на левую ногу. Чех получил удаление до конца игры.