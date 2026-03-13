Маккиннон набрал 1+3 в матче с «Сиэтлом» и сократил отставание в гонке бомбардиров НХЛ. У него 108 очков против 110 у Макдэвида, Кучеров — 3-й (106)

На счету 30-летнего канадца стало 108 (44+64) очков в 63 играх при полезности «+58».
Он сократил до 2 баллов отставание в гонке бомбардиров лиги от лидера — Коннора Макдэвида из «Эдмонтона» (110 очков в 66 играх, 36+74), сегодня не отметившегося результативными действиями в игре с «Далласом» (2:7).
Замыкает топ-3 форвард «Тампы» Никита Кучеров (106 очков в 60 играх, 34+72).
Отметим, что у Маккиннона (1 пропуск в сезоне) и Кучерова (4 пропуска) есть по 2 матча в запасе по сравнению с Макдэвидом.
