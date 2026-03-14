Крикунов о легендарности Овечкина и Гретцки: «Их всего двое — выше нет никого. Александр не обошел его, может, но стоит высоко»

40-летний капитан «Вашингтона» забил больше Гретцки в регулярных чемпионатах НХЛ (921 шайба против 894), но уступает по голам с учетом плей-офф (998 на 1016).
— Так-то уже давно все сказано. Конечно, их всего два таких: Гретцки и Овечкин. Выше-то просто нет никого.
— Обошел ли он Гретцки по легендарности?
— Может быть, не обошел, но стоит высоко, — сказал Крикунов.
В этом сезоне на счету Овечкина 51 (24+27) очко в 67 матчах при полезности «минус 5».
Каменский о 5 матчах Овечкина без голов в НХЛ: «Ему надо войти в игровой ритм, так как наша сборная не участвовала в Олимпиаде. Все наладится, такое бывает».
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.