Хоккей. НХЛ
22:00
Вашингтон
:
Бостон
П1
2.21
X
4.20
П2
2.79
Хоккей. НХЛ
23:00
Виннипег
:
Колорадо
П1
3.51
X
4.50
П2
1.86
Хоккей. НХЛ
15.03
Миннесота
:
Рейнджерс
П1
1.74
X
4.50
П2
4.00
Хоккей. НХЛ
15.03
Айлендерс
:
Калгари
П1
2.08
X
4.23
П2
3.06
Хоккей. НХЛ
15.03
Баффало
:
Торонто
П1
1.71
X
4.70
П2
4.08
Хоккей. НХЛ
15.03
Монреаль
:
Сан-Хосе
П1
2.00
X
4.50
П2
3.21
Хоккей. НХЛ
15.03
Нью-Джерси
:
Лос-Анджелес
П1
2.08
X
4.20
П2
3.07
Хоккей. НХЛ
15.03
Тампа-Бэй
:
Каролина
П1
2.21
X
4.20
П2
2.81
Хоккей. НХЛ
15.03
Филадельфия
:
Коламбус
П1
2.78
X
4.30
П2
2.21
Хоккей. НХЛ
15.03
Даллас
:
Детройт
П1
1.91
X
4.40
П2
3.43
Хоккей. НХЛ
15.03
Юта
:
Питтсбург
П1
2.07
X
4.30
П2
3.03
Хоккей. НХЛ
15.03
Ванкувер
:
Сиэтл
П1
2.77
X
4.30
П2
2.24
Хоккей. НХЛ
15.03
Вегас
:
Чикаго
П1
1.70
X
4.55
П2
4.11
Хоккей. НХЛ
не начался
Оттава
:
Анахайм
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
0
:
ЦСКА
3
Крикунов об Овечкине в НХЛ: «1000 шайб выбьет и будет заканчивать. Он уже все выиграл и всем все доказал»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов считает, что Александр Овечкин закончит карьеру в НХЛ после окончания этого сезона.

Действующий контракт 40-летнего капитана «Вашингтона» рассчитан до 30 июня 2026 года.

— У Овечкина 998 шайб, сможет выбить тысячу, на ваш взгляд?

— Конечно! 2 шайбы осталось, всего то. Александр способен на это.

— По общему количеству шайб за всю историю у Уэйна Гретцки — 1016. Как считаете, а до этой отметки Овечкин доберется?

— Вот здесь уже вряд ли. Матчей осталось мало, плюс надо учитывать результаты «Вашингтона» — если они попадут в плей-офф. Они же всегда на грани вальсируют. В матчах на вылет, конечно, еще можно будет забить, но будет сложно. Я не думаю, что Александр превзойдет этот рекорд.

Да ему это уже особо и не надо. Он уже все рекорды переписал и поставил свои. 1000 шайб выбьет и будет заканчивать.

— Считаете, что этот сезон последний для Александра в НХЛ?

— Думаю, да. Он уже все выиграл и все всем доказал, — сказал Крикунов.

В этом сезоне на счету Овечкина 51 (24+27) очко в 67 матчах при полезности «минус 5».

Крикунов о легендарности Овечкина и Гретцки: «Их всего двое — выше нет никого. Александр не обошел его, но стоит высоко».

