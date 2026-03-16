Хоккеисты «Авангарда» посетили Академический театр драмы в Омске. Актеры ранее пришли на матч против «Шанхая» на «G-Drive Арене»

После завершения представления капитан омского клуба Дамир Шарипзянов вышел на сцену вручил актерам корзину с цветами.
Кроме того, игроки сфотографировались с труппой, а Шарипзянов оставил отзыв в гостевой книге театра, поблагодарив артистов за профессионализм.
«Ответный визит, “ястребы” с семьями на спектакле “Дальше — тишина…”. Еще раз подтверждаем: Омск — Культурная и хоккейная столица ?», — написала пресс-служба «Авангарда».
Днем ранее, в пятницу, актеры драмтеатра посетили матч «Авангарда» против «Шанхая» (6:1) на «G-Drive Арене».