16-летний форвард системы ЦСКА Привалов о еде: «Стейк — мое фирменное блюдо. Начал готовить, когда были в Таиланде. Даже мама говорит, что у меня получается лучше»

— Читал, что ты любишь готовить стейки. Как научился?
— Когда мы были в Таиланде, по телевизору показывали только кулинарный канал на русском языке. Так и начал готовить. Бабушка помогала, она очень хорошо готовит. Потом самому стало интересно: люблю их кушать, а как приготовить? Сейчас дома чаще всего именно я готовлю стейки. Даже мама говорит, что у меня получается лучше.
— Какие-то другие блюда готовишь?
— Могу сделать гарнир или салат, но стейк — это основное. К нему больше ничего и не подашь. Стейк — фирменное блюдо, — сказал Привалов.