Драйзайтль получил травму в матче с «Нэшвиллом» после хита Висблатта. Форвард «Эдмонтона» ушел со льда после 1-го периода, до этого он забил 35-й гол в сезоне

Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (3:1).

На 4-й минуте немецкий нападающий открыл счет в матче, реализовав большинство. На его счету стало 97 (35+62) очков в 65 играх в сезоне.

Вскоре после этого он ударился о борт в результате силового приема форварда «Предаторс» Оззи Висблатта. Драйзайтль ушел в раздевалку, затем вернулся и провел еще 2 смены, но во втором и третьем периодах на лед уже не выходил.

Главный тренер «Ойлерс» Крис Кноблаух не считает, что травма является серьезной.

"Его осмотрели, он чувствовал себя неважно, но при этом считал, что может играть. Ему разрешили попробовать.

Он вернулся на лед, но ему стало как-то не по себе. Но сам факт, что медицинский персонал сказал: «Все выглядит не так плохо, явных тревожных признаков нет», говорит о том, что это не должно затянуться надолго. Возможно, какое-то время ему придется отдохнуть", — сказал Кноблаух.

Игроки «нефтяников» попытались разобраться с Висблаттом по ходу матча. На 6-й минуте Каспери Капанен получил малый штраф, ударив его клюшкой.

По ходу возникшей стычки Василий Подколзин подрался с защитником «Предаторс» Николасом Хагом. На 14-й минуте Висблатта атаковал Трент Фредерик, получивший 2 минуты штрафа за грубость.