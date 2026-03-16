Капризов о результативности Овечкина: «У Сани иногда бывает засуха, а потом 10 игр — 10 голов»

40-летний капитан «Вашингтона» набрал 51 (24+27) очко в 68 матчах, забив только 4 гола в большинстве. Карьерный антирекорд — 7 шайб за 79 игр в сезоне-2010/11.
"У Сани иногда бывает засуха, а потом 10 игр — 10 голов. Либо бывает 11 игр и 2 гола. У него сейчас плюс-минус так и есть.
Раньше у него [в большинстве] были Карлсон, Оши, Бэкстрем и Кузнецов. Если с ним кто-то [играет персонально], все остальные забивают.
Оши столько с центра забивал, потому что дальний нападающий стоял рядом с Саней, а Оши один в центре", — сказал Капризов.
Овечкин не выходил на лед в овертайме против «Бостона» (2:3 Б). Форвард «Вашингтона» нанес 3 броска за 15:47, он не забил 6-м матче подряд.