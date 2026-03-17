На Кубке мира-2028 в плей-офф сыграют 6 команд из 8. Победители двух групп сразу выйдут в полуфинал — такая схема была в 1996 году

В турнире примут участие 8 национальных сборных. Состав участников пока не определен.
Команды будут разбиты на 2 группы — в каждой по 4 команды. Победители групп выйдут сразу в полуфинал, а сборные, занявшие 2-е и 3-е места, проведут стыковые матчи.
Таким образом, формула турнира будет иной в сравнении с двумя предыдущими розыгрышами.
В 2004 году в ¼ финала выходили все 8 команд. В 2016 году стадии ¼ финала не было вообще, а в ½ финала выходили по 2 лучшие команды из каждой группы.
Отметим, что схема с 6 командами в плей-офф использовалась в розыгрыше Кубка мира-1996.