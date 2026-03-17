Малкин о дисквалификации на 5 матчей: «У меня плохая репутация, но Далин не травмирован. Мэттьюс выбыл на длительный срок, а Гудас отстранен на 5 игр»

Россиянин вернулся в состав «Пингвинс» и набрал 3 (2+1) очка в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (7:2), отбыв 5-матчевую дисквалификацию.
"Это тяжело понять. Остон Мэттьюс выбыл на длительный срок, а Радко Гудас дисквалифицирован на пять игр.
Знаю, что у меня плохая репутация, как они говорят. Я наносил такие удары клюшкой и раньше. Но опять же — Далин не травмирован.
Если хоккеист не получил травму, то, возможно, дисквалификация должна быть менее строгой — может, три матча. Это трудно понять", — сказал Евгений Малкин.
