13 игроков «Эдмонтона» набрали очки в матче с «Сан-Хосе» (5:3) — первом после травмы Драйзайтля. У Макдэвида 0+1 за 24:52

«Ойлерс» сыграли без форварда Леона Драйзайтля, выбывшего до конца регулярки из-за травмы нижней части тела. В текущем сезоне у немецкого нападающего 97 (35+62) очков в 65 играх.
Сегодня у «нефтяников» результативными действиями отметились сразу 13 игроков.
Шайбы забросили защитник Коннор Мерфи (1-я в составе команды), форварды Зак Хайман, Макс Джонс, Василий Подколзин и Райан Нюджент-Хопкинс.
Результативными передачами отметились защитники Эван Бушар и Маттиас Экхольм, нападающие Адам Хенрик (дважды), Трент Фредерик, Джейсон Дикинсон, Джек Рословик, Мэттью Савой и Коннор Макдэвид (сыграл 24:52).