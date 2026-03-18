15:30
Сибирь
:
СКА
17:00
Салават Юлаев
:
Нефтехимик
17:00
Сочи
:
Ак Барс
17:00
Трактор
:
Металлург Мг
19:30
Динамо М
:
Адмирал
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Автомобилист
19:30
Спартак
:
ЦСКА
завершен
Ванкувер
5
:
Флорида
2
завершен
Вегас
0
:
Баффало
2
завершен
Сиэтл
2
:
Тампа-Бэй
6
завершен
Эдмонтон
5
:
Сан-Хосе
3
завершен
ОТ
Чикаго
3
:
Миннесота
4
завершен
Б
Виннипег
3
:
Нэшвилл
4
завершен
Коламбус
5
:
Каролина
1
завершен
ОТ
Монреаль
3
:
Бостон
2
завершен
Торонто
1
:
Айлендерс
3
завершен
ОТ
Динамо Мн
3
:
Авангард
4
Кучеров набрал 3+2 в матче с «Сиэтлом» и вышел на 2-е место в гонке бомбардиров НХЛ — 111 очков против 110 у Маккиннона. Лидирует Макдэвид со 115 баллами

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал хет-трик и 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (6:2).

32-летний россиянин был признан первой звездой встречи. На счету нападающего стало 111 (37+74) очков в 62 играх при полезности «+37».

Трехкратный обладатель «Арт Росс Трофи» вышел на чистое 2-е место в гонке бомбардиров лиги, обогнав Нэтана Маккиннона из «Колорадо» (110 очков в 65 играх, 45+65).

Лидирует пятикратный обладатель «Арт Росс Трофи» Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 115 очков в 69 играх, 37+78, сегодня — ассист в матче с «Сан-Хосе»).

До конца регулярки «Ойлерс» осталось провести 13 матчей, «Лайтининг» и «Эвеланш» — по 16. Таким образом, у Кучерова и Маккиннона есть по 3 игры в запасе по сравнению с Макдэвидом.

Узнать больше по теме
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
