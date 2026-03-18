Кучеров сделал 7-й хет-трик в регулярках НХЛ и вышел на чистое 3-е место в истории «Тампы», обогнав Лекавалье. Выше идут Стэмкос (13) и Сен-Луи (8)

На счету 32-летнего россиянина стало 111 (37+74) очков в 62 играх при полезности «+37».
Матч с 3+ шайбами стал для Кучерова 7-м в карьере в лиге. По числу хет-триков в рамках регулярок он вышел на чистое 3-е место в истории «Лайтнинг», обогнав Винсента Лекавалье (6).
Выше идут только Стивен Стэмкос (13) и Мартен Сен-Луи (8).
Кучеров набрал 3+2 в матче с «Сиэтлом» и вышел на 2-е место в гонке бомбардиров НХЛ — 111 очков против 110 у Маккиннона. Лидирует Макдэвид со 115 баллами.
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.Читать дальше