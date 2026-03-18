Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
СКА
Все коэффициенты
П1
3.35
X
4.16
П2
1.99
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.00
П2
3.45
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
4.93
X
4.94
П2
1.55
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.10
П2
5.52
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.45
П2
6.40
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
4.16
X
4.63
П2
1.70
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.95
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
5
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Баффало
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
2
:
Тампа-Бэй
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
5
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Чикаго
3
:
Миннесота
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Виннипег
3
:
Нэшвилл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
5
:
Каролина
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Монреаль
3
:
Бостон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
1
:
Айлендерс
3
П1
X
П2

Каспарайтис о возможном переходе Овечкина в КХЛ: «Саня — живая легенда, что еще ему нужно? Я играл за Литву в 46−47 лет — сил, злости и желания уже не было»

Экс-защитник сборной России Дарюс Каспарайтис оценил шансы на возвращение Александра Овечкина в FONBET КХЛ.

Источник: Спортс"

40-летний капитан «Вашингтона» проводит последний сезон по действующему контракту с клубом НХЛ. На его счету 51 (24+27) очко в 68 матчах этого регулярного чемпионата.

— Сужу по себе. Когда мне было 46−47 лет, я играл за Литву. Сил уже не было, злости и желания не было. Я думаю, что Сане надо самому решить, чего он хочет. Деньги? Вряд ли, он свои заработал. Он ныне живущая легенда, что ему еще нужно, разве что если человек решит завершить там, где он начинал.

Одно дело — обсуждать тех, кто легендарно заканчивает карьеру, другое — когда приезжают доигрывать.

— Как Евгений Кузнецов?

— А что, у Жени есть силы и много желания что-то доказывать и зарабатывать деньги. А Саша отпахал много лет без продыха, не валялся на пляжах, у него будет чем заняться в свои выходные, однако русские люди непредсказуемые — подождем, что сделает сам Саша, — сказал Каспарайтис.

Каспарайтис о «Вашингтоне»: «Эра Овечкина заканчивается, мы все стареем. Людям нужно привыкнуть, что команда, возможно, построится новая, уже без такого лидера».

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
