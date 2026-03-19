Овечкин забил 999-й гол в НХЛ с учетом плей-офф, 922-й — в регулярках. До рекорда Гретцки — 17 шайб

На девятой минуте второго периода шайба от россиянина отрикошетила в ворота после наброса Расмуса Сандина.
Таким образом, 40-летний форвард забил 25-й гол в нынешнем сезоне и 922-й гол в рамках регулярных чемпионатов, обновив рекорд лиги.
С учетом плей-офф Овечкин забросил 999-ю шайбу в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов: 894 — в регулярках, 122 — в плей-офф).
Александр также прервал серию из шести матчей без голов. В его активе стало 52 (25+27) балла в 69 матчах чемпионата.
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.