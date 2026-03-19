«Каролина» обыграла «Питтсбург» — 6:5 ОТ. Малкин сделал передачу, Кросби набрал 1+1 после травмы, Свечников получил «-3»

«Пингвинс» отыгрывались четыре раза по ходу игры. На 56-й минуте матча команда повела в счете, но «Харрикейнс» сравняли результат на 58-й.
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей при полезности «минус 1» и игровом времени 21:43.
Форвард команды Сидни Кросби в первом матче после травмы записал на свой счет 2 (1+1) балла при нейтральной полезности и игровом времени 18:33.
Нападающий Каролины Андрей Свечников завершил матч без результативных действий и полезности «минус 3». Также он набрал четыре минуты штрафа и сделал три силовых приема. Игровое время — 18:02 (1:26 — в большинстве).
