Ротенберг о «Красной машине»: «В Таиланде планируется открытие школы. В России регионы просят помочь — мы занимаемся, но не можем охватить всех сразу»

"В России все региональные федерации просят помочь с открытием школ. Мы занимаемся этим, но не можем охватить всех сразу — идем шаг за шагом.
Недавно открыли комплекс в Перми, работаем со школами в Челябинске, с «Трактором». Ребенок может начать карьеру в маленькой школе в регионе, а потом перейти в крупный клуб. Так вырастали наши звезды.
Мы в диалоге с другими странами. Например, с Таиландом. Там огромное желание развивать хоккей, и он уже есть. Планируется открытие школы.
Есть планы по развитию бренда Red Machine — одежды. Удивитесь, но наш бренд пользуется огромным спросом на международном уровне", — сказал Ротенберг.
Роман Ротенберг: «Коллекцию одежды Putin Team и “Красной машины” покажут на Московской неделе моды. Будем лучше Nike и Adidas — эти бренды ушли из России, слава богу».