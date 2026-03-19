19:00
Северсталь
:
Авангард
П1
2.60
X
4.19
П2
2.37
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Амур
П1
1.68
X
4.64
П2
4.30
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
2
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Калгари
2
:
Сент-Луис
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Колорадо
1
:
Даллас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Оттава
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
6
:
Питтсбург
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
3
:
Нью-Джерси
6
П1
X
П2

Овечкин — 12-й в рейтинге игроков НХЛ, которые могут стать свободными агентами. Малкин — 5-й, Так — 1-й, Карлсон — 4-й, Труба — 7-й, Манта — 9-й (Sportsnet)

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин занял 12-е место в рейтинге игроков НХЛ, которые могут выйти на рынок неограниченно свободных агентов 1 июля 2026 года. Sportsnet составил список из 12 хоккеистов.

Источник: Спортс"

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Алекс Так («Баффало»);

2. Расмус Андерссон («Вегас»);

3. Даррен Рэддиш («Тампа»);

4. Джон Карлсон («Анахайм»);

5. Евгений Малкин («Питтсбург»);

6. Чарли Койл («Коламбус»);

7. Джейк Труба («Анахайм»);

8. Стюарт Скиннер («Питтсбург»);

9. Энтони Манта («Питтсбург»);

10. Бобби Макмэнн («Сиэтл»);

11. Джейден Шварц («Сиэтл»);

12. Александр Овечкин («Вашингтон»).

Отметим, что в список не попал вратарь «Флориды» Сергей Бобровский, срок контракта которого также истекает 30 июня 2026 года.

Овечкин забил 999-й гол в НХЛ с учетом плей-офф, 922-й — в регулярках. До рекорда Гретцки — 17 шайб.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
