Макдэвид — лучший игрок мира по мнению руководителей клубов КХЛ. Овечкин — 3-й, Кучеров и Капризов делят 4-е место («СЭ»)

В опросе, который провел «Спорт-Экспресс», приняли участие представители 17 клубов лиги.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон» — 9 голосов;
2. Нэтан Маккиннон, «Колорадо» — 3;
3. Александр Овечкин, «Вашингтон» — 2;
4−6. Кирилл Капризов, «Миннесота» — 1;
4−6. Никита Кучеров, «Тампа-Бэй» — 1;
4−6. Джек Хьюз, «Нью-Джерси» — 1.
Кучеров — 1-й игрок не из Канады, набравший 110+ очков в 4 подряд сезонах НХЛ.
Кучеров — главный претендент на «Харт Трофи» по версии сайта НХЛ. Он обошел Макдэвида за счет большего числа 1-х мест в опросе, Маккиннон отстал на 2 балла, Капризов — 5-й.
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.