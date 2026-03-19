Директор «Металлурга»: «Малкина всегда ждем. Игрок высочайшего уровня, он всегда нам поможет. Наши двери открыты»

Нападающий является воспитанником хоккейной школы магнитогорского клуба.
Ранее клуб выложил фото Малкина в именном юбилейном игровом свитере «Металлурга».
— Малкин пожелал удачи команде. Приятно ли, что Евгений не забывает родной клуб, поддерживает его?
— Безусловно, приятно. И Евгению огромное спасибо за то, что он уделил внимание. Мы Евгения уважаем, ценим, гордимся им. И он, в свою очередь, тоже нас не забывает.
Конечно, это подбадривает ребят, настрой только увеличивается.
— Если вдруг летом Евгений не договорится о контракте с «Питтсбургом», готовы будете вести переговоры?
— Я всегда говорил, что мы Евгения всегда ждем, потому что игрок высочайшего уровня, и он всегда нам поможет. Наши двери открыты, — сказал Бирюков.