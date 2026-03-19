Мама Овечкина о будущем: «Они не собираются оставаться за океаном, скоро приедут в Москву, будут здесь жить. После окончания большого спорта вернутся домой»

Текущий сезон НХЛ — последний для 40-летнего капитана «Вашингтона» по действующему контракту.
— Пойдут ли Сережа и Илья по стопам легендарного папы?
— Они хорошие мальчишки, но еще совсем маленькие. Одному семь, другому пять лет. Конечно, когда я в Москве или Настя в Америке возим их на тренировки, им очень нравится. Они тянутся, у них хорошо получается.
— Если Сережа и Илья все-таки выберут спорт в качестве профессиональной сферы деятельности, какое направление развития их карьеры кажется вам наиболее предпочтительным: НХЛ или КХЛ?
— Они скоро приедут в Москву, будут здесь жить. За океаном там работа, а в Москве жизнь. Здесь все, родные, друзья, дедушка.
Мы все их ждем, и они не собираются там оставаться. После окончания большого спорта вернутся домой, — сказала Татьяна Овечкина.
Овечкин о том, что повлияет на завершение карьеры: «Как будет чувствовать себя мое тело. Хоккей сейчас такой быстрый. Мне 40, и трудно угнаться за молодыми».