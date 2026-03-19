Александр Прудников: «Овечкину остается одна шайба до тысячи, ему реально побить вообще все рекорды. При этом не думаю, что он гонится за ними. Саша просто получает удовольствие от хоккея»

Сегодня капитан «Вашингтона» забросил 25‑ю шайбу в сезоне, поразив ворота «Оттавы». 40-летний форвард повторил рекорд лиги, забив 25 голов и более в 20 регулярках за карьеру. Он повторил достижение Горди Хоу.
Всего на счету Овечкина 922 гола в регулярных чемпионатах НХЛ. Он лучший снайпер в истории лиги. С учетом плей-офф Овечкин забросил 999-ю шайбу, по этому показателю он уступает только Уэйну Гретцки (1016).
"Саша столько рекордов наколотил! Но мы, конечно, все все равно ждем, что он еще и еще будет устанавливать все новые и новые рекорды, пока играет. Верим и надеемся на это. Ему все по силам. И сейчас уже каждый его новый гол — новый рекорд.
Второй момент — 25+ шайб в 20 сезонах за карьеру — это невероятно, очень круто! И с учетом голов в регулярных чемпионатах и плей-офф Саше остается всего одна шайба до тысячи. Ему реально побить вообще все рекорды.
При этом не думаю, что он сейчас прямо гонится за ними. Да, он устанавливает новые рекорды, но Саша сейчас просто получает удовольствие от хоккея и доставляет радость болельщикам, особенно из нашей страны", — сказал Прудников.