Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Северсталь
1
:
Авангард
0
П1
1.84
X
4.80
П2
3.80
Хоккей. КХЛ
1-й период
Торпедо
1
:
Амур
1
П1
1.75
X
4.20
П2
4.45
Хоккей. НХЛ
20.03
Бостон
:
Виннипег
П1
2.22
X
4.30
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
20.03
Детройт
:
Монреаль
П1
2.50
X
4.20
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
20.03
Коламбус
:
Рейнджерс
П1
1.75
X
4.57
П2
3.95
Хоккей. НХЛ
20.03
Оттава
:
Айлендерс
П1
2.21
X
4.30
П2
2.79
Хоккей. НХЛ
20.03
Миннесота
:
Чикаго
П1
1.72
X
4.60
П2
4.02
Хоккей. НХЛ
20.03
Нэшвилл
:
Сиэтл
П1
2.26
X
4.20
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
20.03
Эдмонтон
:
Флорида
П1
2.05
X
4.33
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
20.03
Ванкувер
:
Тампа-Бэй
П1
5.22
X
4.90
П2
1.57
Хоккей. НХЛ
20.03
Вегас
:
Юта
П1
2.23
X
4.30
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
20.03
Сан-Хосе
:
Баффало
П1
2.91
X
4.33
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
20.03
Лос-Анджелес
:
Филадельфия
П1
1.99
X
4.40
П2
3.25

Владимир Крикунов: «Я играл против Хоу, он мне дал клюшкой по спине колющим ударом в одном матче. Овечкин играет лучше, Сашка такого бы со мной не сделал»

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов высказался об игре Горди Хоу и Александра Овечкина.

Источник: Спортс"

Сегодня капитан «Вашингтона» Овечкин забросил 25‑ю шайбу в сезоне, поразив ворота «Оттавы». 40-летний форвард повторил рекорд лиги, забив 25 голов и более в 20 регулярках за карьеру. Он повторил достижение Горди Хоу.

«Я играл против Хоу. Как-то в одном матче шайба шла по борту, и он ждал, когда она к нему придет. А я проскочил, забрал ее, бросил и забил. Мы проигрывали тогда. Он мне тогда дал клюшкой по спине колющим ударом, судьи не стали смотреть — это же Горди Хоу. Он в том матче за “Хьюстон” еще играл со своими сыновьями, что было редким случаем.

Овечкин играет еще лучше, чем Хоу, как я думаю. Сашка такого бы, как он, со мной не сделал. Он бы попытался догнать и отобрать эту шайбу. А Хоу уже был тогда старый", — сказал Крикунов.

Хоу закончил игровую карьеру в 52 года, а в 1997 году вышел на лед в матче Интернациональной хоккейной лиге, установив рекорд — он играл в хоккей на протяжении шести десятилетий.

«Овечкин поменьше играет, но по хоккейным меркам тоже долго. Я думаю, что он не будет так долго тянуть, со временем закончит. Хотя сходство в плане долголетия, конечно, между ними есть», — отметил Крикунов.

