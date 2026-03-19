Владимир Крикунов: «Я играл против Хоу, он мне дал клюшкой по спине колющим ударом в одном матче. Овечкин играет лучше, Сашка такого бы со мной не сделал»

Сегодня капитан «Вашингтона» Овечкин забросил 25‑ю шайбу в сезоне, поразив ворота «Оттавы». 40-летний форвард повторил рекорд лиги, забив 25 голов и более в 20 регулярках за карьеру. Он повторил достижение Горди Хоу.
«Я играл против Хоу. Как-то в одном матче шайба шла по борту, и он ждал, когда она к нему придет. А я проскочил, забрал ее, бросил и забил. Мы проигрывали тогда. Он мне тогда дал клюшкой по спине колющим ударом, судьи не стали смотреть — это же Горди Хоу. Он в том матче за “Хьюстон” еще играл со своими сыновьями, что было редким случаем.
Овечкин играет еще лучше, чем Хоу, как я думаю. Сашка такого бы, как он, со мной не сделал. Он бы попытался догнать и отобрать эту шайбу. А Хоу уже был тогда старый", — сказал Крикунов.
Хоу закончил игровую карьеру в 52 года, а в 1997 году вышел на лед в матче Интернациональной хоккейной лиге, установив рекорд — он играл в хоккей на протяжении шести десятилетий.
«Овечкин поменьше играет, но по хоккейным меркам тоже долго. Я думаю, что он не будет так долго тянуть, со временем закончит. Хотя сходство в плане долголетия, конечно, между ними есть», — отметил Крикунов.