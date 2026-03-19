Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Северсталь
1
:
Авангард
1
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.60
П2
2.46
Хоккей. КХЛ
перерыв
Торпедо
1
:
Амур
1
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.85
П2
4.40
Хоккей. НХЛ
20.03
Бостон
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.30
П2
2.87
Хоккей. НХЛ
20.03
Детройт
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.20
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
20.03
Коламбус
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.57
П2
3.95
Хоккей. НХЛ
20.03
Оттава
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.30
П2
2.79
Хоккей. НХЛ
20.03
Миннесота
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.60
П2
3.99
Хоккей. НХЛ
20.03
Нэшвилл
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.26
X
4.20
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
20.03
Эдмонтон
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.04
X
4.32
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
20.03
Ванкувер
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
5.22
X
4.90
П2
1.57
Хоккей. НХЛ
20.03
Вегас
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.30
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
20.03
Сан-Хосе
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.91
X
4.33
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
20.03
Лос-Анджелес
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.99
X
4.40
П2
3.25

Дэйли о том, что Овечкин повторил рекорд Хоу: «Алекс продолжает удивлять хоккейных болельщиков по всему миру»

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли высказался о новом достижении капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

Источник: Спортс"

Сегодня Овечкин забросил 25‑ю шайбу в сезоне, поразив ворота «Оттавы». 40-летний форвард повторил рекорд лиги, забив 25 голов и более в 20 регулярках за карьеру. Он повторил достижение Горди Хоу.

Всего на счету Овечкина 922 гола в регулярных чемпионатах НХЛ. Он лучший снайпер в истории лиги. С учетом плей-офф Овечкин забросил 999-ю шайбу, по этому показателю он уступает только Уэйну Гретцки (1016).

— Алекс Овечкин забросил 999-ю шайбу в НХЛ и повторил рекорд Горди Хоу, став лишь вторым игроком в истории, проведшим 20 сезонов с 25+ голами. Что вы думаете еще об одном великом достижении Ови?

— Алекс продолжает удивлять хоккейных болельщиков — причем по всему миру, — сказал Дэйли.

