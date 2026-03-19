Дэйли о том, что Овечкин повторил рекорд Хоу: «Алекс продолжает удивлять хоккейных болельщиков по всему миру»

Сегодня Овечкин забросил 25‑ю шайбу в сезоне, поразив ворота «Оттавы». 40-летний форвард повторил рекорд лиги, забив 25 голов и более в 20 регулярках за карьеру. Он повторил достижение Горди Хоу.
Всего на счету Овечкина 922 гола в регулярных чемпионатах НХЛ. Он лучший снайпер в истории лиги. С учетом плей-офф Овечкин забросил 999-ю шайбу, по этому показателю он уступает только Уэйну Гретцки (1016).
— Алекс продолжает удивлять хоккейных болельщиков — причем по всему миру, — сказал Дэйли.