Агент Овечкина о первом голе Хатсона: «Для него это большое событие, которое запомнится на всю жизнь, а Саша свою 1000-ю шайбу еще забьет»

Сегодня Овечкин забросил 25‑ю шайбу в сезоне, поразив ворота «Оттавы». 40-летний форвард повторил рекорд лиги, забив 25 голов и более в 20 регулярках за карьеру. Он повторил достижение Горди Хоу.
Всего на счету Овечкина 922 гола в регулярных чемпионатах НХЛ. Он лучший снайпер в истории лиги. С учетом плей-офф Овечкин забросил 999-ю шайбу, по этому показателю он уступает только Уэйну Гретцки (1016).
«Оцениваю позитивно игру против “Оттавы”. Команда выиграла — это главное. Саша забил важный гол, также свою первую шайбу забросил новичок команды Хатсон. Это важно для раздевалки.
Пожадничал ли Хатсон? Конечно, нет! Ему Макмайкл сигнализировал, чтобы он бросал по воротам. Для него приятно забросить свою первую шайбу, тем более на игре присутствовали его родители. Для Хатсона это большое событие, которое запомнится на всю жизнь, а Саша свою 1000-ю шайбу еще забьет", — сказал Чистяков.