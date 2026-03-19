Ротенберг поздравил Татьяну Овечкину с 76-летием: «Спортсменка великого масштаба, на победах которой выросло не одно поколение. Вырастить лучшего хоккеиста мира — большая миссия, в этом тоже видны сила характера,

Сегодня, 19 марта, ей исполнилось 76 лет.
"Сегодня день рождения у Татьяны Николаевны Овечкиной — легенды отечественного спорта, выдающейся баскетболистки, тренера и человека, чье имя навсегда вписано в историю наших побед.
Татьяна Николаевна — пример настоящего чемпионского характера, силы, дисциплины и преданности своему делу. Ее вклад в развитие советского и российского спорта невозможно переоценить. Это спортсменка великого масштаба, на победах которой выросло не одно поколение.
И, конечно, особое уважение вызывает то, какую спортивную семью она создала. Вырастить лучшего хоккеиста мира — большая миссия, и в этом тоже видны сила характера, мудрость и настоящий чемпионский фундамент.
Татьяна Николаевна, с днем рождения! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, тепла, радости и как можно больше поводов для гордости. Спасибо за все, что вы сделали для нашего спорта и для нашей страны", — написал Ротенберг.
Мама Овечкина о будущем: «Они не собираются оставаться за океаном, скоро приедут в Москву, будут здесь жить. После окончания большого спорта вернутся домой».