Тренер «Авангарда» Ги Буше признан лучшим игроком матча с «Северсталью»: «Кольчуга лучшего принадлежит человеку, который вдохнул в команду истину: побеждать даже тогда, когда шансы кажутся размытыми»

Канадский специалист надел кольчугу в раздевалке после игры.
"Сегодня кольчуга лучшего принадлежит человеку, который вдохнул в эту команду истину: побеждать даже тогда, когда шансы кажутся размытыми. Весь регулярный чемпионат, матч за матчем он выстраивал команду. В итоге, превратил в единый организм, где каждый без раздумий пойдет и в огонь, и в воду.
Поэтому символично, что в день, когда мы перевернули игру в третьем периоде, лучшим оказался именно он — главный тренер «Авангарда» Ги Буше", — говорится в сообщении клуба.
Фото: t.me/omskiyavangard.