Кучеров вплотную приблизился к Макдэвиду в гонке бомбардиров НХЛ после 1+2 в игре с «Ванкувером» — 114 очков против 115. У Никиты 3 матча в запасе

32-летний россиянин был признан первой звездой встречи. На счету нападающего стало 114 (38+76) очков в 63 играх в текущем сезоне при полезности «+41».
Трехкратный обладатель «Арт Росс Трофи» вплотную приблизился к лидеру гонки бомбардиров НХЛ Коннору Макдэвиду («Эдмонтон», 115 очков в 70 играх, 37+78). Сегодня пятикратный обладатель «Арт Росс Трофи» остался без очков в матче с «Флоридой».
На третьем месте в гонке идет форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон (111 очков в 66 играх, 45+66).
До конца регулярки «Ойлерс» осталось провести 12 матчей, «Лайтнинг» и «Эвеланш» — по 15. Таким образом, у Кучерова и Маккиннона есть по 3 игры в запасе по сравнению с Макдэвидом.
Сегодня Кучеров (16:10, 1:03 — в большинстве, полезность «+4») реализовал 1 из 3 бросков в створ, применил 1 силовой прием, сделал 1 блок и допустил 1 потерю.