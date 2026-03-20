Овечкин о рекорде Гретцки по голам в НХЛ с плей-офф: «Потом скажут, что нужно побить с учетом товарищеских матчей. Здесь не говорят об этом — считается именно 82 игры»

40-летний форвард забросил 999 шайб в НХЛ, у Гретцки — 1016. В прошлом году Овечкин превзошел достижение Гретцки по шайбам в регулярных чемпионатах.
Александр Овечкин: Каждая шайба — это рекорд. Получается, там сейчас сколько, 900?
Андрей Аршавин: 998 (999 — Спортс«“).
Овечкин: Нет, это вместе.
Аршавин: Ты тоже шайбы считаешь без плей-офф, а только в регулярке?
Овечкин: Конечно.
Аршавин: А почему? Я задавал вопрос, считается же, что в плей-офф более важный момент и труднее забить. Нет, это не так?
Овечкин: Конечно.
Аршавин: Почему тогда рекорды не считаются с шайбами в плей-офф? Ты здесь 20 лет провел, должен понимать их философию.
Овечкин: Ну, хорошо. До этого было одно, что нужно побить рекорд Гретцки.
Аршавин: Да, ты это сделал.
Овечкин: Я побил рекорд Гретцки, а сейчас, сразу после этого, нужно побить рекорд с учетом плей-офф.
Никита Филатов: То есть, по сути, в этой лиге можно придумывать новые рекорды постоянно.
Овечкин: После этого будут говорить, что нужно побить с учетом товарищеских матчей.
Аршавин: Товарищеские матчи и плей-офф — это все-таки разные вещи?
Овечкин: Просто тебе говорю, что люди придумывают. Здесь никто не говорит, что с учетом плей-офф.
Аршавин: А почему? Мне просто это интересно.
Филатов: Я думаю, это история лиги, наверное. Так считали, вот так. И все, и решили продолжать так считать.
Овечкин: Здесь считается именно 82 игры, но у нас почему-то считают с плей-офф.
Мозгов об Овечкине: «Легенда. Чувство гордости и радости, что Саша представляет нашу большую и красивую страну».