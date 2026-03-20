Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Салават Юлаев
0
:
Сочи
0
Все коэффициенты
П1
1.72
X
6.00
П2
7.00
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.66
П2
5.42
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.71
П2
7.40
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.92
П2
4.61
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.85
П2
5.43
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.17
П2
2.18
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.50
П2
4.15
Хоккей. НХЛ
21.03
Вашингтон
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.27
X
4.20
П2
2.73
Хоккей. НХЛ
21.03
Торонто
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.75
X
4.51
П2
1.78
Хоккей. КХЛ
не начался
Сибирь
:
Барыс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Лос-Анджелес
3
:
Филадельфия
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Тампа-Бэй
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Юта
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
0
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
0
:
Флорида
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
1
:
Чикаго
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
3
:
Сиэтл
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
6
:
Виннипег
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
3
:
Монреаль
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
6
:
Рейнджерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
3
:
Айлендерс
2
П1
X
П2

Овечкин о рекорде Гретцки по голам в НХЛ с плей-офф: «Потом скажут, что нужно побить с учетом товарищеских матчей. Здесь не говорят об этом — считается именно 82 игры»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин на шоу FONtour НХЛ поделился мнением о рекорде Уэйна Гретцки по голам в лиге с учетом плей-офф.

Источник: Спортс"

40-летний форвард забросил 999 шайб в НХЛ, у Гретцки — 1016. В прошлом году Овечкин превзошел достижение Гретцки по шайбам в регулярных чемпионатах.

Александр Овечкин: Каждая шайба — это рекорд. Получается, там сейчас сколько, 900?

Андрей Аршавин: 998 (999 — Спортс«“).

Овечкин: Нет, это вместе.

Аршавин: Ты тоже шайбы считаешь без плей-офф, а только в регулярке?

Овечкин: Конечно.

Аршавин: А почему? Я задавал вопрос, считается же, что в плей-офф более важный момент и труднее забить. Нет, это не так?

Овечкин: Конечно.

Аршавин: Почему тогда рекорды не считаются с шайбами в плей-офф? Ты здесь 20 лет провел, должен понимать их философию.

Овечкин: Ну, хорошо. До этого было одно, что нужно побить рекорд Гретцки.

Аршавин: Да, ты это сделал.

Овечкин: Я побил рекорд Гретцки, а сейчас, сразу после этого, нужно побить рекорд с учетом плей-офф.

Никита Филатов: То есть, по сути, в этой лиге можно придумывать новые рекорды постоянно.

Овечкин: После этого будут говорить, что нужно побить с учетом товарищеских матчей.

Аршавин: Товарищеские матчи и плей-офф — это все-таки разные вещи?

Овечкин: Просто тебе говорю, что люди придумывают. Здесь никто не говорит, что с учетом плей-офф.

Аршавин: А почему? Мне просто это интересно.

Филатов: Я думаю, это история лиги, наверное. Так считали, вот так. И все, и решили продолжать так считать.

Овечкин: Здесь считается именно 82 игры, но у нас почему-то считают с плей-офф.

Мозгов об Овечкине: «Легенда. Чувство гордости и радости, что Саша представляет нашу большую и красивую страну».

